Гособвинение просит суд приговорить к 17 годам колонии экс-главу Марий Эл Маркелова

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Гособвинение просит Нижегородский районный суд приговорить к 17 годам колонии обвиняемого во взятке экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова. Об этом сообщил ТАСС один из его адвокатов Игорь Трунов.

"Прокурор Потапов запросил для Маркелова 17 лет лишения свободы. Другим фигурантам дела - Наталье Кожановой и Ираиде Долгушевой - 10 лет и четыре с половиной года соответственно", - сказал защитник. Он уточнил, что для Маркелова гособвинение просит строгий режим, а для остальных - общий.

Маркелов был арестован по подозрению в получении взятки 14 апреля 2017 года. За несколько дней до этого, 6 апреля, указом президента РФ Владимира Путина он был освобожден от должности руководителя Марий Эл по личному заявлению. По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо взятку на сумму более 235 млн рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки. Также ему вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

Фигурантами уголовного дела, помимо Маркелова, являются его экс-заместитель и по совместительству бывший министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ираида Долгушева, а также гендиректор коммерческой структуры Наталья Кожанова. Учредителю фабрики ОАО "Акашевская" Николаю Кривашу обвинение предъявлено заочно, поскольку он скрылся от органов следствия и находится в розыске. В зависимости от роли каждого они обвиняются в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, посредничестве во взяточничестве, незаконном обороте оружия.