В Москве внедорожник сбил пешеходов на тротуаре

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Две машины столкнулись на северо-западе Москвы, после чего внедорожник вылетел на тротуар, где сбил пешеходов. Один человек погиб, трое пострадали, сказал ТАСС источник в экстренных службах.

"По улице Маршала Бирюзова, 19 столкнулись две машины, в результате внедорожник вылетел на тротуар, где сбил пешеходов. По предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия и его причины устанавливаются.

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