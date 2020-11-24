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В Москве внедорожник сбил пешеходов на тротуаре

По предварительным данным, один человек погиб и трое пострадали
© Маргарита Головина/ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Две машины столкнулись на северо-западе Москвы, после чего внедорожник вылетел на тротуар, где сбил пешеходов. Один человек погиб, трое пострадали, сказал ТАСС источник в экстренных службах.

"По улице Маршала Бирюзова, 19 столкнулись две машины, в результате внедорожник вылетел на тротуар, где сбил пешеходов. По предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия и его причины устанавливаются.

В новость были внесены изменения (14:17 мск) — добавлены подробности по тексту.

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