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Обновлено 

Захват детей в заложники в Петербурге. Главное

© Петр Ковалев/ТАСС, архив

В Петербурге 24 ноября мужчина взял в заложники шестерых детей и заперся с ними в квартире.

  • Инцидент произошел в одном из домов на Пролетарской улице в Колпинском районе города.
  • По информации источника ТАСС, забаррикадировавшийся в квартире мужчина вооружен топором и угрожает убить детей, младшему из которых три года, старшему - 15. При этом злоумышленник не выдвигает никаких требований.
  • Перед тем, как захватить заложников, мужчина поругался с женой и выгнал ее из дома.
  • Источник ТАСС сообщил, что злоумышленник пьян.
  • На месте находятся сотрудники полиции, которые ведут переговоры с предполагаемым преступником.
  • В управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области отметили, что мужчина не состоит на учете в полиции.
     
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