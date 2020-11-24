Захват детей в заложники в Петербурге. Главное

В Петербурге 24 ноября мужчина взял в заложники шестерых детей и заперся с ними в квартире.
- Инцидент произошел в одном из домов на Пролетарской улице в Колпинском районе города.
- По информации источника ТАСС, забаррикадировавшийся в квартире мужчина вооружен топором и угрожает убить детей, младшему из которых три года, старшему - 15. При этом злоумышленник не выдвигает никаких требований.
- Перед тем, как захватить заложников, мужчина поругался с женой и выгнал ее из дома.
- Источник ТАСС сообщил, что злоумышленник пьян.
- На месте находятся сотрудники полиции, которые ведут переговоры с предполагаемым преступником.
- В управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области отметили, что мужчина не состоит на учете в полиции.