Полиция начала проверку после ДТП с пешеходами на северо-западе Москвы

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Столичные полицейские начали проверку по факту ДТП, в ходе которого машина сбила пешеходов на тротуаре на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

ДТП произошло на улице Маршала Бирюзова в районе дома 18 - столкнулись две машины, после чего одна из них въехала в пешеходов, находившихся на тротуаре. "В результате происшествия два человека пострадали, еще один от полученных травм скончался. На месте работают инспекторы ГИБДД. По данному факту проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что внедорожник вылетел на тротуар после столкновения с другой машиной и сбил пешеходов.