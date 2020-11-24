В полиции подтвердили захват шестерых детей в заложники в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Мужчина, который удерживает шестерых детей в квартире в Санкт-Петербурге, не состоит на учете в полиции, сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Супруг выгнал женщину из квартиры, заперся и удерживает в квартире их шестерых детей. По предварительным данным, данный гражданин на учете в полиции не состоит. На место оперативно выехали сотрудники полиции для дальнейшего разбирательства", - сказал представитель ведомства.

В ведомстве также подтвердили информацию о том, что с ним ведутся переговоры.