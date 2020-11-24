Во Владивостоке полностью восстановлена подача тепла

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Подача тепла в последнем остававшемся без теплоснабжения районе Владивостока восстановлена, сообщил во вторник на совещании по ликвидации последствий ЧС в Приморье руководитель МУПВ "Владивостокское предприятие электрических сетей" (ВПЭС) Михаил Никуленко.

"На вечер вторника все дома района Чуркин подключены к теплу, в некоторых есть и горячая вода. Возможно, еще в отдельных домах недостаточная температура в батареях, но эту ситуацию мы выравниваем", - передает слова Никуленко пресс-служба правительства Приморья.

Губернатор края Олег Кожемяко поручил управляющим компаниям наладить внутридомовые системы теплоснабжения. Также он заявил о том, что жильцам будет сделан перерасчет за время отсутствия отопления, а ВПЭС компенсирует эти затраты, в том числе на обеспечение топливом дизель-генераторов.

Ранее в Приморье полностью восстановили подачу воды. Наладить энергоснабжение Чуркина планируется 25 ноября.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате дома более 180 тыс. человек, проживающих в 73 населенных пунктах, остались без электроснабжения. Из-за отключений электричества во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и обеспечивающие теплоснабжение домов. 20 ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.