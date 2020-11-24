Правоохранительные органы назвали предполагаемую причину ДТП на северо-западе Москвы

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Причиной ДТП на улице Маршала Бирюзова, где машина выехала на тротуар и сбила людей, могло стать движение на запрещающий сигнал светофора. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Предварительная причина ДТП - выезд одного из автомобилей на запрещающий сигнал светофора, что и привело к столкновению", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщил источник в правоохранительных органах, оба водителя, попавшие на улице Маршала Бирюзова в Москве в ДТП, находятся в трезвом состоянии.

"По предварительным данным, оба водителя не имеют признаков алкогольного опьянения", - заявил собеседник агентства.

В свою очередь руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила ТАСС, что в настоящее время по данному факту проводится проверка.

"Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с произошедшим 24 ноября на улице Маршала Бирюзова дорожно-транспортным происшествием. В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Северо-Западного административного округа, будут установлены все обстоятельства, причины и условия произошедшего, по результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщила она, отметив, что на месте происшествия находится заместитель прокурора Северо-Западного административного округа Дмитрий Овечкин.

Около 13:30 в районе дома 18 на улице Маршала Бирюзова столкнулись два автомобиля, после чего один из них выехал на тротуар, где сбил пешеходов. В результате ДТП два человека пострадали, один от полученных травм погиб. Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, пострадали ребенок и взрослый, они госпитализированы. Полиция по данному факту проводит проверку. На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД.

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