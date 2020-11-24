В Самарской области возбудили уголовное дело на родителей девочки после ее госпитализации

САМАРА, 24 ноября. /ТАСС/. Полиция проведет проверку в отношении родителей девочки, попавшей в крайне болезненном состоянии в больницу Отрадного в Самарской области. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, после инцидента родители стали фигурантами уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

"Проверкой установлено, что 15 ноября 2020 года ребенок был доставлен бригадой скорой помощи в городскую больницу в крайне запущенном, болезненном, голодном, психически и эмоционально подавленном состоянии <…> Прокуратура города дала указания сотрудникам полиции о проведении проверочных мероприятий в рамках доследственной проверки, по результатам которой в отношении родителей возбуждены уголовные дела за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка", - говорится в сообщении прокуратуры.

В надзорном органе сообщили, что родители 13-летней девочки злоупотребляют алкоголем. Они не кормили девочку и не обратились вовремя за медицинской помощью.

Прокуратура также направила представление об устранении нарушений директору школы, где училась девочка, который не выявил своевременно ситуацию и не обратился в органы системы профилактики, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Расследование уголовных дел в отношении родителей находится на контроле городской прокуратуры.