СК просит Басманный суд Москвы продлить арест Фургала до 9 марта

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет просит Басманный суд Москвы до 9 марта продлить срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, заседание назначено на 25 ноября.

"В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Сергея Фургала. Следствие ходатайствует о продлении избранной меры пресечения до 9 марта 2021 года. Судебное заседание назначено на 12:00 мск 25 ноября", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля в Хабаровске и этапирован в Москву, где был заключен под стражу Басманным судом. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 гг. на территории Хабаровского края и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших.