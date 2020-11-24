На Алтае задержали сотрудников благотворительного фонда по обвинению в удержании людей

БАРНАУЛ, 24 ноября. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае задержали сотрудников благотворительного фонда "Ключ в жизнь", обвиняемых в лишении свободы людей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Задержаны трое руководителей и два работника фонда, действовавшего в Топчихинском районе. В зависимости от роли они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и п. п. "а" и "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений)", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, трое мужчин в 2014 году создали благотворительный фонд "Ключ в жизнь" для людей с наркотической и алкогольной зависимостью. Они вводили в заблуждение родственников будущих постояльцев, заключали договор об оказании медицинской и психологической помощи по программе "12 шагов", обещая комфортное размещение и квалифицированных специалистов. Однако после того, как зависимые попадали в пансионат, их систематически на протяжении долгого времени незаконно удерживали и лишали свободы в помещении, применяли физическое и психологическое насилие. Кроме того, некоторых потерпевших обвиняемые похищали и насильно увозили для прохождения реабилитации.

Четверо задержанных заключены под стражу, один обвиняемый отправлен под домашний арест.