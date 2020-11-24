В Петербурге началась доследственная проверка после захвата заложников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Доследственная проверка начата по факту захвата детей в заложники в Санкт-Петербурге, городская прокуратура взяла ее на контроль.

Захват детей в заложники в Петербурге.

Захват детей в заложники в Петербурге. Главное

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Об этом сообщили в ведомстве.

"Прокуратура поставила на контроль производство оперативных мероприятий, а также ход проведения доследственной проверки", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Там отметили, что на месте находится исполняющий обязанности прокурора Колпинского района Петербурга, который координирует работу следственных и оперативных служб.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в полицию Колпинского района 24 ноября в 12:12 мск поступило сообщение от местной жительницы, проживающей на Пролетарской улице, что супруг выгнал ее из квартиры, заперся и удерживает в квартире их шестерых детей.