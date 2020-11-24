Семьей в Петербурге, где ранее отец захватил в заложники детей, займутся органы опеки

"После того, как дети окажутся в безопасности, они будут направлены в Детскую городскую больницу №22. Семьей займутся органы опеки. Они проверят, в каких условиях содержались дети", - сказано в сообщении аппарата.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Семьей в Санкт-Петербурге, в которой один из супругов удерживал шестерых детей в квартире, займутся органы опеки. Об этом сообщили журналистам в аппарате детского омбудсмена по городу Анны Митяниной.

Отмечается, что уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге взяла на контроль ситуацию с захватом шестерых детей 38-летним мужчиной в квартире в Колпинском районе города, она находится на связи с правоохранительными органами.

"Стало известно, что все несовершеннолетние - мальчики возрастом 3, 5, 6, 9, 10 и 15 лет. 7 октября 2020 года семья встала на обслуживание в районном Центре социальной помощи семье и детям на основании информационного сообщения из ОМВД России по Колпинскому району о том, что в семье неблагоприятные условия проживания и она находится в трудной жизненной ситуации", - рассказали в аппарате.

По предварительной информации, мужчина является биологическим отцом двух детей. Двое младших имеют отчество Денисович, но отец не вписан в свидетельство о рождении.

По информации Центра социальной помощи семьи и детям, семья приехала из Архангельской области и жила в съемной квартире. "Имеет временную регистрацию в Петербурге с мая 2020 года по адресу: ул. Танкистов, д. 18", - добавили в аппарате. Отмечается, что в съемной квартире, где проживает семья, три комнаты и есть все необходимое, санитарное состояние помещения удовлетворительное, в настоящее время ведутся ремонтные работы. У несовершеннолетних отдельные спальные места, оборудованы места для учебного процесса.