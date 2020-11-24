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СК возбудил дело после захвата детей в заложники в Петербурге

Дело возбуждено по статье "Незаконное лишение свободы"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы после того, как мужчина забаррикадировался в квартире с шестью детьми в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщила представитель ведомства.

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"Главным следственным управлением по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы"), то есть незаконное удержание детей в квартире", - сказала представитель ведомства в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По ее словам, подозреваемый был задержан в результате переговоров. Решается вопрос избрания в отношении него меры пресечения. Дело возбуждено по заявлению потерпевшей, то есть жены подозреваемого, которая сейчас находится сейчас в полиции. Дети не пострадали.

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