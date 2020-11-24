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Истязавшая сына жительница Нижнего Новгорода отправлена на принудительное лечение

Следствие установило, что в июне-июле 2019 года она связывала и избивала своего малолетнего сына, в том числе хоккейной клюшкой, а также делала ему инъекции неизвестного препарата

ТАСС, 24 ноября. Суд отправил на принудительное лечение 29-летнюю жительницу Нижнего Новгорода, которая истязала своего 12-летнего сына. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК по региону.

"Постановлением суда женщине назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях", - отмечается в сообщении.

Следствие установило, что в июне-июле 2019 года она связывала и избивала своего малолетнего сына, в том числе хоккейной клюшкой, а также делала ему инъекции неизвестного препарата. 29 июля 2019 года она была задержана и помещена в психоневрологическую больницу.

"Проведенной в ходе предварительного расследования судебно-психиатрической экспертизой установлено, что женщина обнаруживает признаки психического расстройства, что лишает ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - указано в сообщении.

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