СК возбудил уголовное дело после изнасилования 10-летней девочки в Иванове

ИВАНОВО, 24 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 63-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании 10-летней школьницы в Иванове. Ранее он уже был судим за подобные преступления, сообщает во вторник СК по Ивановской области.

"Ленинским межрайонным следственным отделом города Иваново следственного управления СК России по Ивановской области возбуждено два уголовных дела: по факту изнасилования малолетней (п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ) и совершения в отношении нее иных насильственных действий сексуального характера (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ). Уголовные дела соединены в одном производстве", - сообщает СК.

Заявление о нападении на школьницу поступило от ее родителей 19 ноября. Девочка шла в школу, когда на нее с ножом напал злоумышленник, затащил в заброшенный дом, изнасиловал и скрылся с места преступления.

Полицейские установили личность подозреваемого: им оказался ранее судимый за изнасилование 63-летний мужчина, находившийся в федеральном розыске. В июле этого года он сбежал из психиатрической больницы в Ярославле, где находился на принудительном лечении за серию преступлений против половой неприкосновенности. Сегодня ночью он был задержан сотрудниками полиции. "В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.