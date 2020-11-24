Присяжные оправдали жителя Кубани по делу об убийстве ребенка молотком

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Коллегия присяжных заседателей оправдала жителя Краснодарского края, обвиняемого по делу об убийстве 8-летней девочки, его освободили из-под стражи в зале суда. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Ранее следственные органы на Кубани обнаружили останки девочки, пропавшей в возрасте 8 лет в 2016 году, был установлен и задержан подозреваемый в ее убийстве, он дал признательные показания. По данным следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю мужчина пояснял, что девочка несколько раз забегала во двор его дома, чем отвлекала от работы, в какой-то момент он, прогоняя ребенка, нанес ей удар в область головы молотком, затем вывез ее тело в поле.

"Краснодарским краевым судом рассматривается уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Ленинградского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ. Коллегия присяжных заседателей, выслушав доводы защиты и обвинения, посчитала недоказанными события, описанные в обвинительном заключении, и вынесла оправдательный вердикт. После вынесения вердикта оправданный был освобожден из-под стражи в зале суда", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что суд вынесен ему приговор на основании вердикта присяжных заседателей.