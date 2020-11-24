Дело о запертом в московской квартире ребенке будет расследовать СК

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет будет расследовать уголовное дело о брошенном в квартире в Москве ребенке. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК.

"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве инициировать перед надзорным ведомством передачу из органов полиции материалов уголовного дела по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") в производство столичных следователей", - отметили в СК.

Накануне руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что в Москве найден 10-летний ребенок, пять дней пробывший в одиночестве взаперти в квартире. По информации московской полиции, сотрудники уголовного розыска задержали на улице Шолохова мать мальчика. "Следователи ГСУ СК России по Москве начали доследственную проверку на предмет совершения преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Глава ведомства поручил дать всестороннюю правовую оценку обстоятельствам произошедшего, уделить пристальное внимание состоянию пострадавшего ребенка и обеспечению его всем необходимым", - сообщили в СК.