СК выяснит, как в крови пострадавшего летом в ДТП в Башкирии ребенка оказался алкоголь

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал разобраться в обстоятельствах ДТП в Башкирии, где пострадал ребенок, в крови которого выявлен алкоголь. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель СК поручил доложить о ходе доследственной проверки, организованной по материалам СМИ о ДТП в Башкортостане, в результате которого девятилетнему ребенку причинен тяжкий вред здоровью. По результатам анализа крови, взятой у мальчика сразу после происшествия, в ней установлено содержание этилового спирта в концентрации 0,33 г/л. При этом сведений об употреблении ребенком алкоголя не установлено", - сообщили в СК. Бастрыкин потребовал тщательно установить все обстоятельства ДТП.

ДТП произошло 8 июля в Мишкинском районе Башкирии. Автомобиль УАЗ сбил ребенка, который ехал на велосипеде. Мальчик получил тяжкие телесные повреждения. В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что врачи в крови ребенка обнаружили 0,33 промилле алкоголя.

Региональное следственное управление Следственного комитета направило ходатайство в прокуратуру об изъятии уголовного дела по факту ДТП из полиции в СК.