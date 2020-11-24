Аппарат детского омбудсмена Петербурга рассказал о состоянии детей, которых захватил отец

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Первичная оценка медиками состояния детей, которых удерживал мужчина в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, выявила наличие симптомов ОРВИ и ссадин. Об этом журналистам сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в городе.

"По первичной оценке, у детей обнаружены признаки ОРВИ, наличие температуры, у нескольких детей зафиксированы ссадины. В отношении двух детей будет произведено дополнительное обследование и организован перевод в профильное медицинское учреждение", - сказал представитель аппарата.

По его словам, остальные дети останутся в отделении Детской городской больницы номер 22. "Сейчас дети находятся в учреждении здравоохранения. До того момента, пока врачи не будут спокойны за их состояние здоровья, речь о переводе в социальное учреждение не идет", - добавили в аппарате.