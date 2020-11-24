Неизвестный напал на двух мужчин с ножом на улице в Москве

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в нападении с ножом и ранении двух мужчин на юго-западе столицы. Об этом ТАСС сообщила помощник начальника Главного управления Росгвардии по Москве по взаимодействию со СМИ Яна Урсу.

По ее словам, к экипажу вневедомственной охраны управления около одного из домов на Перекопской улице обратился мужчина. На его руках и одежде были следы крови. Гражданин пояснил, что несколько минут назад он общался со своим другом возле подъезда. В этот момент к ним подошел неизвестный в нетрезвом виде и начал приставать. "Между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой злоумышленник достал нож и нанес мужчинам несколько ударов ножом, после чего скрылся. Росгвардейцы оказали пострадавшим первую помощь и вызвали бригаду медиков. Спустя несколько минут сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника недалеко от места происшествия. Для дальнейшего разбирательства 23-летний москвич передан сотрудникам полиции", - сказала она.

Урсу также отметила, что скорая увезла пострадавших в одну из городских больниц.