Пробка длиной в 7 км образовалась на КАД в Петербурге из-за ДТП с 11 машинами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Затор длиной около 7 км образовался на Кольцевой автодороге (КАД) вокруг Санкт-Петербурга из-за аварии, участниками которой стали 11 машин. Об этом сообщили журналистам в учреждении "Упрдор Северо-Запад", которое обслуживает трассу.

"На 91-м километре внешнего кольца КАД произошло попутное столкновение 11 легковых автомобилей. Заняты третья и четвертая полосы внешнего кольца КАД. Образовался автомобильный затор протяженностью 7 км", - говорится в сообщении.

Авария произошла во вторник вечером. По данным учреждения, в ДТП никто не пострадал.

"Участники ДТП ожидают сотрудников ГИБДД", - отмечается в сообщении.

В учреждении также отметили, что дорога в районе ДТП была сухая и без льда.