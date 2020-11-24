В Дагестане возбудили уголовное дело после подрыва мужчины на гранате при задержании

МАХАЧКАЛА, 24 ноября. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Дагестану возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после того, как местный житель, оказавший сопротивление при задержании, погиб, подорвавшись на гранате. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления по Дагестану.

Ранее в пресс-службе МВД по Дагестану сообщали, что утром во вторник близ поселения Заречное Кизлярского района при попытке задержания 55-летний житель республики открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, после чего подорвался на гранате.

"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств)", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, подозреваемый в покушении на убийство Хадис Алиханов, забаррикадировавшись в двухэтажном здании, произвел прицельные выстрелы в сторону сотрудников правоохранительных органов из огнестрельного оружия и попытался бросить гранату. "Ответной стрельбой полицейских Алиханов нейтрализован, а граната, выпав из рук последнего, взорвалась возле него, в результате чего последний получил множественные осколочные ранения", - уточнили в пресс-службе следственного управления.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.