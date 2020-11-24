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На юго-востоке Москвы загорелось здание

В районе перекрыли автомобильное движение

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта перекрыли на юго-востоке столицы из-за пожара в здании на улице Красноказарменная, сообщается во вторник в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В связи с возгоранием здания на Красноказарменной, 12 перекрыто движение по ул. Лефортовский Вал, от ул. Красноказарменная до пр. Завода Серп и Молот", - говорится в сообщении.

Автомобилистов просят объезжать перекрытый участок по Краснокурсантской площади и Красноказарменному проезду.

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