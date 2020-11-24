Самолет Петербург - Москва не смог вылететь из Пулково из-за драки пассажиров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Авиарейс из Санкт-Петербурга в Москву не смог отправиться из аэропорта Пулково во вторник вечером из-за драки двух пассажиров, не поделивших место на борту. Об этом сообщили ТАСС в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

"По предварительным данным, два пассажира в самолете Москва - Санкт-Петербург не поделили место, самолету пришлось вернуться назад к терминалу. У них произошла потасовка", - сказала представитель ведомства.

Она добавила, что самолет взлететь не успел. В настоящее время оба гражданина доставлены в отдел полиции, их опрашивают по факту инцидента.