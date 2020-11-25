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СК возбудил дело после гибели золотодобытчика в одной из шахт Колымы

Золотодобывающее предприятие находится в 160 км от Сусумана

ТАСС, 25 ноября. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели горняка в шахте золотодобывающего предприятия на Колыме. Рабочий забоя, по предварительным данным, погиб при обрушении горной породы, сообщается в среду на сайте территориального управления СК РФ.

"Ягоднинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 36-летнего мужчины в шахте предприятия по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Предварительно установлено, что 19 ноября 2020 года при выполнении проходческих работ в стволе шахты золотодобывающего предприятия, расположенной в 160 км от Сусумана, произошло обрушение горной породы. В результате происшествия горный рабочий очистного забоя из Ростовской области погиб на месте", - говорится в сообщении.

Сотрудники СК осмотрели место происшествия, проводится судебная медицинская экспертиза. Следствие изымает документы, регламентирующие порядок проведения горных работ, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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