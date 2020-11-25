В Иркутской области в результате ДТП три человека погибли

ИРКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Легковые автомобили столкнулись в среду в районе города Братска Иркутской области, в результате три человека погибли на месте ДТП, двое госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"В пригороде Братска произошло ДТП. Столкнулись автомобили Toyota Corolla и Nissan X-Trail. В результате аварии трое пассажиров седана скончались на месте. Водители обоих транспортных средств госпитализированы", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.