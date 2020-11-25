В Якутии возбудили дело после смерти человека в результате столкновения судна и баржи

ЯКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Якутии после смерти человека, упавшего за борт на реке Лене при столкновении маломерного судна и баржи. Об этом сообщается в среду на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 29 октября на реке Лене в 15 км от поселка Сангар Кобяйского района. По версии следствия, нетрезвый 53-летний местный житель, управляя маломерным судном, двигался с пассажиром в Якутск и допустил столкновение со стоящей на якоре груженой углем несамоходной баржей. В результате находившийся в носовой части мужчина упал за борт и утонул.

"В отношении судоводителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, совершенные лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшие по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.