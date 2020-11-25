На Сахалине восьмилетний мальчик ранил одноклассника ножом

ТАСС, 25 ноября. Следственный комитет в Южно-Сахалинске возбудил уголовное дело после нападения с ножом восьмилетнего мальчика на своего одноклассника. Об этом в среду сообщается на сайте территориального управления СКР.

"Следственным отделом по городу Южно-Сахалинску следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по сообщению о госпитализации в областную детскую больницу восьмилетнего мальчика с проникающим ранением грудной клетки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Проведенными следственными действиями установлено, что в вечернее время восьмилетний мальчик пришел в гости к своему однокласснику такого же возраста. Пока родители были на работе, мальчики смотрели мультики и играли в планшет. Во время игры они поссорились, после чего "хозяин квартиры" нанес не менее четырех ударов в область грудной клетки своему гостю", - говорится в сообщении.

Ребенка с травмами доставили в больницу, где он был прооперирован.

Прокуратура организовала проверку, в рамках которой будет дана оценка соблюдению должностными лицами школы, администрации муниципального образования и УМВД законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Одновременно прокуратурой обеспечивается надзорное сопровождение за расследованием уголовного дела.