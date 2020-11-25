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В селе Якутии восстановили работу теплотрассы, на которую наехала машина

Котельная работает в штатном режиме

ЯКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Котельная в селе Сунтар Сунтарского района Якутии работает в штатном режиме, работа теплотрассы, поврежденной в результате наезда машины, восстановлена. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального министерства ЖКХ и энергетики.

"25 ноября в 12:24 (06:24 мск) после аварийно-восстановительных работ произвели запуск поврежденного участка теплосети. Котельная работает в штатном режиме, восстановлено теплоснабжение в двух домах", - говорится в сообщении. В аварийно-восстановительных работах было задействовано 12 человек и 4 единицы техники.

Ранним утром 25 ноября работа котельной остановилась в селе Сунтар в результате наезда на теплотрассу неустановленной автомашины. Котельная отапливает пять многоквартирных домов и два частных жилых дома. Ранее сообщалось, что без отопления остаются два дома.

Село Сунтар является административным центром Сунтарского района, в селе проживает около 9 тыс. человек. По данным якутских синоптиков, утром в селе температура составила минус 20 градусов.

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