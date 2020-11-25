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Пандемия COVID-19

Врио главы Дагестана Меликов заразился коронавирусом

Он чувствует себя хорошо, сообщил руководитель пресс-службы администрации главы и правительства региона Низами Гаджибалаев

МАХАЧКАЛА, 25 ноября. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция подтвердилась у врио главы Республики Дагестан Сергея Меликова. Об этом в среду ТАСС сообщил руководитель пресс-службы администрации главы и правительства региона Низами Гаджибалаев.

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"Сегодня после сдачи очередного теста на COVID-19 у временно исполняющего обязанности главы Дагестана Сергея Меликова подтвердился коронавирус. Сейчас Сергей Алимович находится на самоизоляции, соблюдает все рекомендации врачей, чувствует себя хорошо", - сказал Гаджибалаев.

По его словам, глава республики планирует работать удаленно. "Совещания с его участием будут проводиться в онлайн-режиме", - добавил руководитель пресс-службы. 

По данным регионального оперштаба, на 24 ноября в Дагестане зарегистрировано 18 338 случаев инфицирования, в том числе 104 за последние сутки, 16 517 человек выздоровели, 901 умер.

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РоссияДагестанПандемия COVID-19
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