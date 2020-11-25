В Забайкалье задержали сотрудника полиции, подозреваемого в избиении мужчины

ТАСС, 25 ноября. Сотрудник полиции в Забайкальском крае подозревается в избиении мужчины, который впоследствии умер, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в среду на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

"По данным следствия, 22 ноября помощник оперативного дежурного отдела полиции "Железнодорожный" управления МВД России по Забайкальскому краю, находясь при исполнении должностных полномочий, без законных оснований применил в отношении доставленного в отдел полиции 42-летнего мужчины насилие. Мужчина получил черепно-мозговую травму и впоследствии скончался. Возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, с причинением тяжких последствий)", - говорится в сообщении.

Сотрудника полиции задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как отметили в пресс-службе регионального управления МВД, по факту произошедшего назначена служебная проверка. "В случае установления вины сотрудника он будет привлечен к уголовной ответственности и уволен из органов внутренних дел", - сообщили в ведомстве.