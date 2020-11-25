На юге Москвы в детском саду произошел пожар

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Пожар начался в детском саду в районе Бирюлево на юге Москвы, проводится эвакуация. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"В Бирюлево в детском саду начался пожар. Горят детские шкафчики. Людей в целях безопасности эвакуируют", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России, что в 09:21 поступила информация о возгорании по улице Липецкой, д. 7, к. 2, из здания эвакуировали почти 140 детей и сотрудников. "Слаженными действиями администрации из здания были выведены для 113 детей и 23 сотрудника. В 09:35 возгорание было полностью ликвидировано", - сказали в пресс-службе.

В садике сгорела мебель на площади 1 кв. метр. Сведений о пострадавших не поступало.

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