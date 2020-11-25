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В Москве задержали двух женщин, вымогавших у Тарзана 2 млн рублей

По данным источника в правоохранительных органах, женщины вымогали у Сергея Глушко деньги за нераспространение порочащих его сведений

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Полиция задержала двух женщин, вымогавших 2 млн рублей у Сергея Глушко, известного по прозвищу Тарзан. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, женщины вымогали у Тарзана деньги за нераспространение порочащих его сведений. После этого он обратился в полицию. "Во вторник при передаче 2 млн рублей в рамках оперативного эксперимента в одном из ресторанов Москвы была задержана женщина. Ее соучастница была задержана позже", - сказал источник.

По его словам, обе женщины отпущены под подписку о невыезде. Расследуется уголовное дело по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство").

Ранее певица Наташа Королева и ее муж Глушко заявили о пропаже драгоценностей в их квартире на Мосфильмовской улице в Москве после того, как Глушко приводил домой двух девушек в отсутствие жены. Полиция возбудила уголовное дело о краже.

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