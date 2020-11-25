После ДТП в Калужской области пострадали 12 человек

ТАСС, 25 ноября. Двенадцать человек получили травмы, пять из них были госпитализированы в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Дзержинском районе Калужской области. Об этом в среду журналистам сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП произошло вечером 24 ноября. На автодороге Калуга - Медынь столкнулись грузовик МАН с полуприцепом и рейсовый автобус ПАЗ. Ранее сообщалось о семи пострадавших.

"В результате ДТП медицинская помощь потребовалась 12 гражданам, пять из которых госпитализированы в лечебное учреждение. Водители - участники ДТП - были направлены на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Результат отрицательный", - говорится в сообщении.

По факту ДТП прокуратура Калужской области организовала проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.