{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

После ДТП в Калужской области пострадали 12 человек

Пять человек госпитализировали в результате происшествия

ТАСС, 25 ноября. Двенадцать человек получили травмы, пять из них были госпитализированы в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Дзержинском районе Калужской области. Об этом в среду журналистам сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП произошло вечером 24 ноября. На автодороге Калуга - Медынь столкнулись грузовик МАН с полуприцепом и рейсовый автобус ПАЗ. Ранее сообщалось о семи пострадавших.

"В результате ДТП медицинская помощь потребовалась 12 гражданам, пять из которых госпитализированы в лечебное учреждение. Водители - участники ДТП - были направлены на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Результат отрицательный", - говорится в сообщении.

По факту ДТП прокуратура Калужской области организовала проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Теги
РоссияКалужская область
В Москве задержали двух женщин, вымогавших у Тарзана 2 млн рублей
По данным источника в правоохранительных органах, женщины вымогали у Сергея Глушко деньги за нераспространение порочащих его сведений
Читать полностью