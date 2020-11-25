Двое детей попали под поезд в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Приволжское следственное управление на транспорте СК России начало проверку после происшествия на железнодорожном вокзале Бугуруслана, где один ребенок погиб и еще один пострадал, попав под поезд. Об этом сообщил журналистам представитель ведомства.

"В Оренбургской области следователи устанавливают обстоятельства травмирования несовершеннолетних. По предварительной информации, в 06:28 мск 25 ноября на 1 276-м км на железнодорожном вокзале города Бугуруслан поезд №2050 травмировал двух детей", - сказал представитель Приволжского следственного управления на транспорте СК.

По данным ведомства, два мальчика 9 и 10 лет шли в школу, чтобы сократить свой маршрут они решили перейти через железнодорожные пути в неположенном месте. Они дождались, когда проедет один поезд, но из-за сильного снегопада не заметили встречный железнодорожный состав. "Машинист, увидев человека, подал сигналы большой громкости и применил экстренное торможение, однако предотвратить трагедию не удалось. В результате происшествия один мальчик погиб на месте, второй доставлен в больницу", - отмечается в сообщении.

Приволжское следственное управление на транспорте СК проводит проверку и намерено установить все обстоятельств происшествия. "Следователями по результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также подготовлено представление в структурные подразделения ОАО "РЖД" об установке дополнительной агитации, содержащей информацию о фактах травмирования и о необходимости соблюдения правил нахождения на железной дороге", - добавили в ведомстве.