СК будет просить об аресте мужчины, захватившего детей в квартире в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Следователи будут просить суд заключить в СИЗО мужчину, который во вторник захватил шестерых детей и удерживал их в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, угрожая им. Об этом сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая экспертиза с целью установления вменяемости обвиняемого", - добавили в СК.

Задержанному уже предъявлено обвинение. "Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего мужчины, по признакам преступления, предусмотренного пунктами "г", "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы"), которому в настоящее время предъявлено обвинение", - отметили в следственном управлении.

Источник в экстренных службах города в свою очередь сообщил, что у одного из детей выявили перелом носа, у другого - закрытую черепно-мозговую травму.

"У одного из детей сломан нос, у другого обнаружена закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Поэтому они направлены на обследование в профильное учреждение", - сказал собеседник агентства.

Во вторник, по данным главка МВД по Петербургу и Ленинградской области, в Колпинском районе города мужчина выгнал супругу из квартиры, заперся в ней и удерживал шестерых детей.

По данным администрации Колпинского района, захват произошел в ходе конфликта между супругами, приехавшими в Петербург из Архангельской области, злоумышленника зовут Денис Бельтюков. Супруги состоят на учете в агентстве занятости населения в Архангельской области, в Петербурге живут в съемной квартире, доход семьи состоит из мер социальной поддержки и пособий по безработице.

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