Суд рассмотрит уголовное дело Романа Широкова в общем порядке 4 декабря

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Мировой суд в Сокольниках будет рассматривать уголовное дело экс-футболиста сборной России Романа Широкова об избиении арбитра Никиты Данченкова в общем режиме. Как сообщил ТАСС один из адвокатов потерпевшего Александр Островский, следующее заседание назначено на 14:00 мск 4 декабря.

"[Судья назначил] общий порядок", - сообщил Островский.

Данченкова на суде представляют два адвоката - Островский и Артур Рамазанов.

Адвокат Широкова Вадим Лялин ранее сообщал ТАСС, что экс-футболист признал вину и просит рассматривать дело в особом порядке. Потерпевший был против этого. Широков обвиняется по п. а ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). По данной статье ему грозит до двух лет лишения свободы.

Инцидент произошел 10 августа на стадионе академии "Спартака" в любительском матче в рамках турнира "Российская медиа лига" с участием команды телеканала "Матч ТВ". Широков избил арбитра после того, как тот показал ему красную карточку из-за оскорблений со стороны экс-футболиста. Спустя некоторое время Широков извинился за инцидент со своей страницы в Instagram, телеканал отстранил его от работы.