Суд заочно арестовал экс-главу банка "РИБ" Бекова по делу о хищении средств вкладчиков

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя правления банка "РИБ" Константина Бекова по делу о многомиллиардных хищениях. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании Бекову меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сказала собеседница агентства.

Беков находится за границей, срок ареста начнет исчисляться с момента его фактического задержания.

Рассмотрение ходатайства о заочном аресте Бекова прошло в закрытом для представителей СМИ заседании из-за карантинных мер. ТАСС пока не располагает комментариями защиты Бекова. Постановление Тверского суда не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции Московского городского суда.

Банк "РИБ" был признан банкротом в 2019 году. Годом ранее Центробанк отобрал у банка лицензию за несоблюдение требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и проведение сомнительных транзитных операций.

Согласно материалам дела, Центробанк обнаружил в действиях руководства банка "РИБ" признаки вывода активов. Агентство по страхованию вкладов в 2019 году направило в правоохранительные органы заявление по фактам хищения имущества банка. В отношении руководства банка после проверки МВД возбудило дело по ч. 4 ст. 160 ("Присвоение или растрата") УК РФ.