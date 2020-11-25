В Ингушетии возбудили дело после ДТП с двумя погибшими

МАГАС, 25 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Ингушетии после ДТП с двумя легковыми автомобилями, в результате которого погиб пожилой мужчина и годовалый ребенок, а также пострадали два человека, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Во вторник пресс-служба МЧС по Ингушетии сообщила, что в Малгобекском районе в селе Нижние Ачалуки произошло столкновение легковых автомобилей BMW и Mercedes. В результате ДТП два человека погибли, в том числе один ребенок.

"В результате ДТП погиб 59-летний мужчина и годовалый мальчик, еще двое человек получили различные телесные повреждения. По данному факту правоохранительными органами республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - говорится в сообщении.

Как сообщается, и.о. прокурора республики Темур Воробьев организовал проверку по факту ДТП и взял на контроль ситуацию, постановление о возбуждении уголовного дела Малгобекской городской прокуратурой признано законным и обоснованным. Прокуратура выяснит причины и условия, способствовавшие ДТП.