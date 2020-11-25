Заочно арестован заказчик поджога здания Никулинского районного суда

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Заказчик поджога здания Никулинского суда в Москве, бизнесмен Олег Григорьев заочно арестован за умышленное уничтожение и повреждение имущества. Об этом ТАСС сообщили в Пресненском суде Москвы, где избрали Григорьеву меру пресечения.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Григорьеву меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде.

В ночь на 6 февраля неизвестный бросил бутылку с неустановленной жидкостью в здание суда и поджег кабинет на первом этаже. Никто не пострадал, возгорание оперативно потушили. Здание не получило существенных повреждений, документы также не пострадали. Двоих предполагаемых поджигателей задержали, по решению суда их арестовали. Заказчик преступления скрылся и был объявлен в розыск. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, целью преступления было уничтожение материалов одного из уголовных дел. Ущерб от преступления составляет порядка 300 тыс. рублей.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, преступление было совершено по заказу Григорьева. Как следует из копии приговора, с которым ознакомился ТАСС, он ранее организовал преступную группу, которая занималась торговлей контрафактным ботоксом в Москве и Подмосковье. Установлено, что на территории Московского региона подозреваемые организовали производство контрафактных товаров и нанесение на них товарного знака без разрешения правообладателя. В течение года участники группы через интернет под видом лекарственных препаратов, широко применяемых в косметических целях, продали флаконы с неустановленным веществом на 10 млн рублей. Во время обысков в жилых и офисных помещениях изъяли 9 коробок, в каждой из которой находилось более 100 единиц фальсифицированного медицинского препарата, а также этикетки и пузырьки для фасовки вещества. По этому факту возбудили уголовное дело о незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Фигуранты этого дела были приговорены к различным реальным и условными срокам.

После поджога суда Григорьев скрылся от следствия.