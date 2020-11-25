Гендиректор клиники в Москве делал "уколы красоты", не имея образования

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Гендиректор одной из частных клиник в Москве проводил обучающие семинары по инъекционной косметологии и сам делал инъекции, не имея соответствующего образования, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.

Как сообщили в ведомстве, административное расследование в отношении одной из частных медицинских организаций на северо-востоке Москвы проведено по одному из обращений. "Специалист Росздравнадзора принял участие в обучающем семинаре по инъекционной косметологии, при записи на семинар его организаторы не интересовались наличием у потенциального слушателя медицинского образования. По итогам расследования установлено, что гендиректор частной клиники, не имея медицинского образования, проводит обучающие семинары по инъекционной косметологии", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что на семинаре генеральный директор лично делал косметологические инъекции модели. В ходе процедуры применялись незарегистрированные медицинские изделия.

Как сообщили в Росздравнадзоре, по итогам расследования в отношении юридического и должностного лиц (клиники и самого врача) составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей "Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением" (ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ). Материалы расследования будут направлены в столичное управление Следственного комитета России. "В дальнейшем судом может быть принято решение о приостановке работы клиники", - заключили в пресс-службе.