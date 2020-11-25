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Бывшего вице-премьера Башкирии Евгения Гурьева оправдали по делу о превышении полномочий

По данным следствия, Гурьев, в обход закона о конкурсных процедурах организовал продажу двух земельных участков в Уфе общей площадью более 17 тыс. кв. м, однако суд не нашел в его действиях состава преступления

УФА, 25 ноября. /ТАСС/. Кировский суд Уфы оправдал бывшего вице-премьера - министра земельных и имущественных отношений Башкирии Евгения Гурьева по двум эпизодам уголовного дела о превышении должностных полномочий. Суд не нашел в его действиях состава преступления, передает корреспондент ТАСС из зала суда. 

"Суд пришел к выводу оправдания Гурьева по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") в связи с неустановлением события преступления, поскольку органами предварительного следствия не представлены доказательства совершения действия, выходящего за пределы полномочий [обвиняемого]", - огласил приговор судья. 

По данным следствия, в ноябре 2015 года Гурьев, в обход закона о конкурсных процедурах организовал продажу ООО "Группа компаний СУ-10" двух земельных участков в Уфе общей площадью более 17 тыс. кв. м. При этом их стоимость была занижена вполовину от кадастровой. На тот момент право распоряжаться этими участками у министерства отсутствовало. В результате бюджет Башкирии недополучил около 27 млн рублей дохода от реализации госимущества.

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