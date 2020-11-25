Водоснабжение восстановлено в одном из районов города Холмска на Сахалине

ТАСС, 25 ноября. Холодное водоснабжение, которое нарушалось из-за аварии на магистральном трубопроводе, восстановлено в жилых домах и шести социальных учреждениях одного из районов города Холмска на юго-западе Сахалина. Об этом ТАСС сообщили в ЕДДС.

"Холодное водоснабжение в четвертом микрорайоне Холмска полностью восстановлено", - сообщили в дежурной службе.

Прорыв на магистрали устраняли с 7:00 (00:00 мск). На устранение аварии ушло более 10 часов.

В дневные часы к социальным учреждениям был организован подвоз воды.