Кассационный суд оставил в силе приговор экс-замглавы ФСИН Коршунову

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Второй кассационный суд Москвы оставил в силе приговор бывшему заместителю главы ФСИН РФ Олегу Коршунову, осужденному на семь лет колонии за мошенничество в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд принял решение оставить приговор Коршунову и Виталию Морусову без изменений", - сказали в пресс-службе.

Ранее Гагаринский районный суд Москвы приговорил Олега Коршунова и Виталия Морусова к семи и пяти годам лишения свободы соответственно. Как установлено следствием и судом, Коршунов и генеральный директор ООО "Торгово-промышленная компания "Даце групп" Смбат Арутюнян в 2015 году вступили в сговор для хищения денег, выделяемых на закупку обуви для тюремного ведомства. Они создали видимость того, что обувь производится ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России в рамках госконтракта, но в действительности обувь делали на оборудовании Арутюняна из более дешевых материалов в исправительных колониях, расположенных в Липецке, Пермском и Красноярском краях.

Начальникам территориальных органов ФСИН фигуранты дела направили письма с требованием заключить госконтракты на поставку обуви с ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России, которым руководил Морусов. В результате сотрудники региональных управлений перечислили ФГУП более 263 млн рублей. Позже Морусов под видом платы за материалы и аренду оборудования по ранее заключенным с подконтрольными Арутюняну ООО "Промторгобувь", ООО "Мультишвей групп" и ООО "ТПК "Даце групп" договорам перечислил деньги на расчетные счета этих фирм.

В ходе следствия с Арутюняном было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он дал показания, изобличающие Коршунова и других соучастников. Дело в отношении него было рассмотрено в особом порядке осенью 2018 года, Гагаринский суд приговорил его к 3,5 года колонии и штрафу в 500 тыс. рублей. Позднее Мосгорсуд смягчил приговор Коршунову и Морусову, исключив назначенное Коршунову дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в органах федеральной службы сроком на три года, а также лишение его классного чина. Он также исключил из приговора районного суда назначенное Морусову дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в коммерческих организациях. Срок наказания обоим фигурантам дела оставили прежним.

Коршунов также был приговорен в марте 2020 года Замоскворецким судом Москвы за растрату к 9 годам лишения свободы. Этот приговор пока не вступил в законную силу.