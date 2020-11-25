Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Архангельской области

ТАСС, 25 ноября. Пять человек пострадали при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Архангельской области, двое госпитализированы, сообщила в среду пресс-служба МВД по Архангельской области.

"Сегодня в ОМВД России "Котласский" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП пострадали пять человек, двое из них - пассажиры отечественного автомобиля - госпитализированы", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным пресс-службы, инцидент произошел на втором километре подъезда к городу Котласу. "Водитель автомобиля ВАЗ-2110 не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди пассажирским автобусом. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе главка МВД, медики оказали помощь пассажиру автобуса на месте, от госпитализации он отказался.