В Ростове-на-Дону две пенсионерки провалились сквозь пол своей квартиры в подвал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Следственное управления СК РФ по Ростовской области организовало проверку после появления в СМИ информации о том, что две пенсионерки провалились в подвал аварийного дома в городе Ростов-на-Дону. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления.

"Следователи организовали проведение доследственной проверки, опубликованной в СМИ, информации о травмировании двух женщин, проживающих в аварийном доме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее в нескольких СМИ появилась информация о том, что в городе Ростов-на-Дону на улице Суворова две пенсионерки провалились из своей квартиры в подвал дома, получив множественные телесные повреждения.

"Как следует из опубликованной информации, многоквартирный дом, в котором произошло ЧП, находится в аварийном состоянии, но только в результате многочисленных обращений жильцов в 2019 году он был признан судом аварийным и подлежащим расселению. Однако процесс расселения жильцов затягивается", - отметили в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что все обстоятельства произошедшего установят в ходе проверки. По её результатам следствие примет процессуальное решение.