В Казани автобус насмерть сбил пешехода

КАЗАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Татарстана организовала проверку после ДТП в Казани, в котором пассажирский автобус сбил девушку. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"Прокуратура Татарстана организовала проверку в связи с ДТП с пассажирским автобусом в Казани. Проведение надзорных мероприятий поручено городскому прокурору", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 24 ноября. Маршрутный автобус, за рулем которого был 21-летний водитель, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 23-летнюю девушку. Она умерла от полученных травм на месте ДТП.

"Надзорное ведомство выяснит все обстоятельства происшествия, причины и условия, способствовавшие аварии. Предмет проверки - соблюдение требований законодательства при организации городских перевозок", - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.