СК планирует до 8 мая завершить расследование дела экс-губернатора Фургала

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет до 8 мая продлил срок следствия по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, СК планирует завершить все следственные действия в этот срок.

Ранее срок следствия был установлен до 8 февраля. "Срок предварительного следствия по делу Фургала продлен еще на 3 месяца, до 8 мая 2021 года, - сказал собеседник агентства. - За это время следователи планируют завершить все следственные действия и предъявить экс-губернатору обвинение в окончательной редакции, после чего Фургалу для ознакомления будут предоставлены материалы дела".

Басманный суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство СК о продлении Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей до 9 марта.

Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля в Хабаровске и этапирован в Москву, где был арестован. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших.

В ноябре 2019 года были арестованы четверо предполагаемых сообщников Фургала - бывший депутат Хабаровской краевой думы, директор компании "Дальпромснаб" и бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков (дал признательные показания, отпущен под домашний арест), инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, экс-помощник бывшего чиновника Андрей Карепов и гендиректор ООО "Альтеза" Андрей Палей.