Суд в Москве продлил до 29 января арест обвиняемому в госизмене ученому Луканину

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы продлил до 29 января 2021 года арест томскому ученому Александру Луканину, обвиняемому в государственной измене в пользу одной из азиатских стран. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Луканину на два месяца, до 29 января", - сказала пресс-секретарь суда.

В начале октября стало известно, что суд в Томске арестовал Луканина, которого задержали в рамках уголовного дела о госизмене. Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что Луканин был задержан по подозрению в передаче Китаю секретных российских разработок, "связанных с альтернативными источниками питания". Подробностей собеседник агентства не уточнил, сославшись на гриф "совершенно секретно" в материалах уголовного дела. Позднее Луканина доставили в СИЗО "Лефортово" в Москву.

Согласно данным из открытых источников, 64-летний Луканин ранее был трудоустроен в Томском политехническом университете, а затем в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН, где с группой ученых разрабатывал высоковольтные источники питания, а после выхода на пенсию был приглашен на работу в Шэньянский университет в Китае.