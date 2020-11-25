В Амурской области арестовали главного инженера АО "ЦЭНКИ"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Благовещенский городской суд Амурской области арестовал директора по эксплуатации инфраструктуры - главного инженера АО "Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры" Владимира Жука, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает в среду пресс-служба суда.

"Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел ходатайство следователя по ОВД СУ СК России по Амурской области об избрании меры пресечения в отношении директора по эксплуатации инфраструктуры - главного инженера АО "Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры" Жука В. А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 23 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Амурской области. По версии следствия, подозреваемый из личной заинтересованности, связанной с введением в эксплуатацию объектов первой очереди космодрома Восточный, который строится возле города Циолковский в Амурской области, реализовал преступную схему.

"Реализовал преступную схему по фиктивному подписанию заключений соответствия построенных объектов капитального строительства требованиям проектной документации с неустраненными критическими замечаниями, выданными Государственным строительным надзором Министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.

Восточный - первый российский гражданский космодром, расположен в Амурской области. Первый запуск с него состоялся в апреле 2016 года. В июне 2019 года началось строительство второй очереди космодрома. Восточный уменьшит зависимость России от расположенного в Казахстане Байконура.